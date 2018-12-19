В Краснодарском микрорайоне «Губернский» досрочно сдали очередной дом

Партнерский Краснодарский край

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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» досрочно сдала в эксплуатацию дом в микрорайоне «Губернский» в Краснодаре

Ключи от квартир вручили дольщикам литера 8. На новоселье устроили развлекательную программу с музыкой, гостям предлагали горячий чай со сладостями.

Новое жилье полностью готово к косметическому ремонту. В каждой квартире специалисты выполнили отделку и провели все коммуникации, сообщили в пресс-службе ЮСИ.

«Этот дом мы сдали раньше срока, чтобы сделать новоселам подарок к Новому году. Он — результат работы сплоченного и дружного коллектива», — сказала начальник отдела по работе с клиентами компании Елена Богачева.

Она подчеркнула, что 17 декабря начался старт продаж соседнего литера 7.

© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»
© Фото пресс-службы компании «ЮгСтройИнвест»

В микрорайоне «Губернском» создали социальную инфраструктуру. Здесь есть спортивные и детские площадки, аллея, крытый тренажерный зал, профессиональный скейт-парк, воракут-площадка, беседка для барбекю. 

Также на территории микрорайона есть детский сад и самая большая в Краснодаре школа. Рядом находится футбольное поле и площадки для занятий на свежем воздухе. 

За 15 лет работы на строительном рынке Ставрополя, Краснодара и Ростова-на-Дону «ЮгСтройИнвест» возвел девять детских садов и две школы. В 2018 году компания заняла четвертую строчку в рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья в эксплуатацию. Также ЮСИ получил звание «Надежный застройщик России» по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам.

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Краснодар Недвижимость Строительство
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