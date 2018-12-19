Четыре человека пострадали в массовом ДТП на Ставрополье

В Минеральных Водах 19 декабря столкнулись три автомобиля, в результате пострадали четыре человека

ДТП произошло на 324-м км трассы «Кавказ» в 00:30. По предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Lancer двигался со стороны Невинномыска в сторону Минеральных Вод. За рулем находилась 32-летняя жительница Ставрополя, которая не справилась с управлением, выехала на встречку и столкнулась с машинами Ford Focus и Lada Vesta.

В результате Ford Focus съехал на обочину и перевернулся. С тяжелыми травмами в реанимацию пятигорской больницы доставили трех водителей и 19-летнего пассажира Ford, жителя Предгорного района.

За рулем Ford Focus находился 34-летний житель Ессентуков, Lada Vesta управлял 28-летний житель Дагестана, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю.