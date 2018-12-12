Водитель машины погиб после столкновения с грузовиком на Ставрополье
В Кочубеевском районе Ставропольского края 12 декабря произошла авария с участием грузовика, в результате которой погиб водитель легковой машины
ДТП случилось в 8:00 на трассе Кочубеевское — Балахоновкое — Армавир. По предварительным данным, 27-летний местный житель за рулем машины Lada Kalina во время обгона не справился с управлением и врезался в грузовик MAN. От удара большегруз съехал в кювет.
В результате аварии водитель легковушки погиб на месте.
Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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