Водитель машины погиб после столкновения с грузовиком на Ставрополье

В Кочубеевском районе Ставропольского края 12 декабря произошла авария с участием грузовика, в результате которой погиб водитель легковой машины

ДТП случилось в 8:00 на трассе Кочубеевское — Балахоновкое — Армавир. По предварительным данным, 27-летний местный житель за рулем машины Lada Kalina во время обгона не справился с управлением и врезался в грузовик MAN. От удара большегруз съехал в кювет.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте.

Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.