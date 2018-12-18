Новый парк открыли на хуторе в Ленинградском районе

На хуторе Западном Ленинградского района 17 декабря состоялась торжественная церемония открытия нового парка

Комплексное благоустройство провели на территории 7,7 тыс. кв. метров в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Стоимость проекта составила более 9,5 млн рублей, средства выделили из федерального, краевого и местного бюджетов.

В церемонии открытия приняли участие глава Ленинградского района Владимир Гукалов, начальник отдела благоустройства министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Владлена Панчешная, эксперты Общероссийского народного фронта, главы сельских поселений и жители хутора Западного, рассказали в пресс-службе администрации Ленинградского района.