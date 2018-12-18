На платном участке трассы М4 «Дон» цену транспондера снизили до 500 рублей

В центрах продаж транспондеров на платном участке автомагистрали М4 «Дон» устроят новогоднюю акцию

С 17 по 31 декабря транспондеры T-pass в центрах продаж можно будет приобрести за 500 рублей.

«Также со скидкой в 50% можно приобрести транспондеры новогодней серии и лимитированной серии "Города". Их стоимость составит 750 рублей», — рассказали в компании «Автодор — Платные дороги».

При оплате проезда по платным участкам электронное устройство помогает водителям экономить время и деньги — от 20% суммы. Транспондер устанавливается на лобовом стекле, чтобы умное оборудование в пунктах взимания могло считать номер и снять необходимую сумму. При подъезде к платному участку автомобилист может не останавливаться, а только снизить скорость. Шлагбаум поднимется автоматически после списывания денег.

Водителей призвали своевременно пополнять электронный кошелек. Это можно сделать без комиссии в центрах продаж компании «Автодор — Платные дороги».

Обладатели транспондеров также смогут подключить услугу «Интероперабельность», которая позволяет водителю безостановочно проезжать по платным дорогам, эксплуатируемым разными операторами.

Напомним, с 10 декабря 2018 года в Краснодарском крае ввели в тестовом режиме эксплуатацию платного участка трассы М4 «Дон» — с 1195-го до 1319-го км. В течение нескольких недель специалисты отработают функции оборудования, чтобы сократить до минимума время, отводимое для оплаты. Дата ввода взимания платы на кубанском участке трассы «Дон» будет определена после завершения испытаний оборудования.

Приобрести транспондер по новогодней цене пользователи смогут в любом центре продаж и обслуживания или офисе продаж «Автодор — Платные дороги». Подробную информацию об адресах центров и офисов продаж можно найти на сайте «Автодор — Платные дороги» и по телефону единого информационного центра: 8-800-707-23-23.