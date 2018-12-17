Четыре человека пострадали в перестрелке в Хасавюрте

Дагестан

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В Хасавюрте полиция задержала одного из подозреваемых в участии в стрельбе

Конфликт произошел 14 декабря в Речном переулке — во время ссоры четверо молодых людей начали стрелять друг в друга. Два участника перестрелки пострадали, еще двое скрылись. Также ранения получили двое прохожих.

По данным полиции, задержали одного из участников перестрелки. Предположительно, нарушители стреляли из травматического пистолета и охотничьего ружья. Возбуждено уголовное дело по по двум статьям: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) УК РФ, сообщает «Интерфакс».

Полиция Стрельба Хасавюрт
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