«Локомотив-Кубань» дома победил «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ

Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 16 декабря на домашней площадке обыграл «Цмоки-Минск»

Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 80:69 (24:13, 20:14, 21:13, 15:29).

В составе «Локо» самым результативным оказался Владимир Ивлев. Он набрал 15 очков и сделал шесть подборов. Дмитрий Хвостов оформил «дабл-дабл» из 14 очков и 11 передач.

У минской команды лидером стал Девон Саддлер, набравший 20 очков и сделавший семь передач.