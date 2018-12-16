«Локомотив-Кубань» дома победил «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
Профессиональный баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 16 декабря на домашней площадке обыграл «Цмоки-Минск»
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 80:69 (24:13, 20:14, 21:13, 15:29).
В составе «Локо» самым результативным оказался Владимир Ивлев. Он набрал 15 очков и сделал шесть подборов. Дмитрий Хвостов оформил «дабл-дабл» из 14 очков и 11 передач.
У минской команды лидером стал Девон Саддлер, набравший 20 очков и сделавший семь передач.
Следующий матч в рамках Единой лиги краснодарцы проведут на выезде. «Красно-зеленые» 22 декабря встретятся с польским клубом «Зелена-Гура».
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