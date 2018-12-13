Жители Краснодара в ночь на 14 декабря смогут увидеть звездопад

Краснодарцы в ночь с 13 на 14 декабря смогут увидеть метеоритный поток Геминиды

«Да, сегодня жители края смогут увидеть метеоритный поток Геминиды. Он продлится примерно до 20-х чисел декабря. Потом начнется метеорный поток Урсиды, но это абсолютно разные вещи», — рассказал порталу Юга.ру руководитель центра астрономии и космонавтики краснодарского отделения РГО, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.

Геминиды — один из самых мощных метеорных потоков. В пик его активности наблюдается около 100 метеоров в час. Они отличаются большой яркостью и множеством болидов. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая (около 35 км/с).

Урсиды — метеорный поток с радиантом (областью небесной сферы) в созвездии Малой Медведицы. Количество метеоров, как правило, около 10 в час.