В Анапе откроют девять елочных базаров

В Анапе с 16 декабря начнут работать девять новогодних базаров

Ярмарки откроются по следующим адресам:

улица Владимирская, 184 а;

Симферопольское шоссе, 35;

пересечении улиц Ленина и Омелькова.

Так же елки, игрушки и фрукты смогут купить жители поселков возле курорта.

В селе Цибанобалка рынок откроется на улице Садовой, 43. В селе Витязево будут работать две новогодние ярмарки: на пересечении улиц Черноморской и Степной и на улице Горького, 85. В селе Супсех елочный базар расположен на улице Советской (В районе остановки «Аэродромная») и на улице Советской, 29 а. В Гостагаевской — в районе станичного парка, пишет пресс-служба администрации Анапы.

Новогодние ярмарки будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.