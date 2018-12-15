В Анапе откроют девять елочных базаров
В Анапе с 16 декабря начнут работать девять новогодних базаров
Ярмарки откроются по следующим адресам:
- улица Владимирская, 184 а;
- Симферопольское шоссе, 35;
- пересечении улиц Ленина и Омелькова.
Так же елки, игрушки и фрукты смогут купить жители поселков возле курорта.
В селе Цибанобалка рынок откроется на улице Садовой, 43. В селе Витязево будут работать две новогодние ярмарки: на пересечении улиц Черноморской и Степной и на улице Горького, 85. В селе Супсех елочный базар расположен на улице Советской (В районе остановки «Аэродромная») и на улице Советской, 29 а. В Гостагаевской — в районе станичного парка, пишет пресс-служба администрации Анапы.
Новогодние ярмарки будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.
Как сообщали Юга.ру, с 15 декабря в Краснодаре начали работать 58 елочных базаров. Их карту можно посмотреть здесь.
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