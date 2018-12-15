В Анапе откроют девять елочных базаров

Краснодарский край

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В Анапе с 16 декабря начнут работать девять новогодних базаров

Ярмарки откроются по следующим адресам: 

  • улица Владимирская, 184 а;
  • Симферопольское шоссе, 35; 
  • пересечении улиц Ленина и Омелькова.

Так же елки, игрушки и фрукты смогут купить жители поселков возле курорта. 

В селе Цибанобалка рынок откроется на улице Садовой, 43. В селе Витязево будут работать две новогодние ярмарки: на пересечении улиц Черноморской и Степной и на улице Горького, 85. В селе Супсех елочный базар расположен на улице Советской (В районе остановки «Аэродромная») и на улице Советской, 29 а. В Гостагаевской — в районе станичного парка, пишет пресс-служба администрации Анапы.

Новогодние ярмарки будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Как сообщали Юга.ру, с 15 декабря в Краснодаре начали работать 58 елочных базаров. Их карту можно посмотреть здесь.

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