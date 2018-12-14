В Анапе мужчина с ружьем взял в заложники своих собутыльников и стрелял в полицейских
В Анапе мужчину обвинили в угрозе применения насилия в отношении полицейских и незаконном лишении свободы двух знакомых
По версии следствия, вечером 11 декабря пьяный 50-летний житель станицы Гостагаевской забаррикадировался в летней кухне дома, где жила его бывшая жена, и произвел выстрел. Женщина испугалась и вызвала полицию. После этого мужчина не менее пяти раз неприцельно выстрелил в прибывших сотрудников правоохранительных органов и покинул помещение.
Злоумышленник пришел к своему 44-летнему знакомому и его 39-летней сожительнице и стал с ними выпивать. Во время застолья гость стал угрожать оружием хозяевам дома и запретил им выходить из дома. Мужчина удерживал заложников до утра. В итоге его обезвредили и задержали.
Местному жителю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении сотрудников полиции), п. «г» и «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы двух или более лиц с применением оружия).
Устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили 14 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Статьи ПартнерскийКак купить дом в Красной Поляне и сколько это стоит
Горы, море, спорт и фестивали
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.