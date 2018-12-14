В Анапе мужчина с ружьем взял в заложники своих собутыльников и стрелял в полицейских

В Анапе мужчину обвинили в угрозе применения насилия в отношении полицейских и незаконном лишении свободы двух знакомых

По версии следствия, вечером 11 декабря пьяный 50-летний житель станицы Гостагаевской забаррикадировался в летней кухне дома, где жила его бывшая жена, и произвел выстрел. Женщина испугалась и вызвала полицию. После этого мужчина не менее пяти раз неприцельно выстрелил в прибывших сотрудников правоохранительных органов и покинул помещение.

Злоумышленник пришел к своему 44-летнему знакомому и его 39-летней сожительнице и стал с ними выпивать. Во время застолья гость стал угрожать оружием хозяевам дома и запретил им выходить из дома. Мужчина удерживал заложников до утра. В итоге его обезвредили и задержали.