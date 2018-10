В Ростове мужчина взял в заложники женщину, отбиваясь от воображаемых полицейских

View this post on Instagram

В Ростове на ул. Космонавтов наркоман захватил заложницу Хотел дернуть сумку у женщины, но ему помешали прохожие. И тут мужчина достал нож...Переговоры очевидцев ни к чему не привели, и пришлось вмешаться полиции. Нападавшему грозит новый срок, а женщина с испугом вернулась домой. #типичныйростов #ростов #чпростов