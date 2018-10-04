В Ростове мужчина взял в заложники женщину, отбиваясь от воображаемых полицейских
В Ростове-на-Дону мужчину обвиняют в захвате заложника
По версии следствия, в июле 32-летний местный житель в состоянии наркотического опьянения скрывался от воображаемых полицейских в районе проспекта Космонавтов. Там мужчина взял в заложники женщину, приставив к ее горлу нож и отвертку, и требовал предоставить ему автомобиль. Потерпевшая смогла самостоятельно вырваться, а прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника.
Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ (Захват заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
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В Ростове на ул. Космонавтов наркоман захватил заложницу Хотел дернуть сумку у женщины, но ему помешали прохожие. И тут мужчина достал нож...Переговоры очевидцев ни к чему не привели, и пришлось вмешаться полиции. Нападавшему грозит новый срок, а женщина с испугом вернулась домой. #типичныйростов #ростов #чпростов
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