В Ростове мужчина взял в заложники женщину, отбиваясь от воображаемых полицейских

В Ростове-на-Дону мужчину обвиняют в захвате заложника

По версии следствия, в июле 32-летний местный житель в состоянии наркотического опьянения скрывался от воображаемых полицейских в районе проспекта Космонавтов. Там мужчина взял в заложники женщину, приставив к ее горлу нож и отвертку, и требовал предоставить ему автомобиль. Потерпевшая смогла самостоятельно вырваться, а прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника.

Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 206 УК РФ (Захват заложника с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.