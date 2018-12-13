Путин рассказал, каким должен быть президент

Президент России Владимир Путин 13 декабря описал кандидата на пост президента

Об этом президент РФ рассказал на открытом уроке «Направление прорыва» в рамках форума «Проекториа». По его словам, президентом может стать любой. Как правило, это юристы или экономисты. Часто главами государств становятся погруженные в социум и законы люди.

Глава России отметил, что президент должен быть похож на врача. Хорошие медики любят своих пациентов и сопереживают им. Так и хороший президент должен любить граждан своей страны.

Как сообщали Юга.ру, Путин 13 декабря заявил, что доволен своей профессией, но сейчас ему интересна генетика и искусственный интеллект.