В Новороссийске нашли мертвого мужчину в подъезде многоэтажки

Жители Новороссийска 12 декабря обнаружили в подъезде жилого дома тело мужчины

Мертвого мужчину обнаружили жильцы дома на улице Конституции. Он лежал на лестничной площадке, рядом с ним находились два использованных шприца.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался 47-летний местный житель, который не жил в доме, где нашли его тело.