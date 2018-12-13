В Новороссийске нашли мертвого мужчину в подъезде многоэтажки
Жители Новороссийска 12 декабря обнаружили в подъезде жилого дома тело мужчины
Мертвого мужчину обнаружили жильцы дома на улице Конституции. Он лежал на лестничной площадке, рядом с ним находились два использованных шприца.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался 47-летний местный житель, который не жил в доме, где нашли его тело.
Руководитель следственного отдела по Новороссийску Сергей Фомин рассказал «Нашей газете Новороссийск», что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Правоохранители проводят проверку, чтобы установить, где мужчина приобрел наркотики.
Статьи ПартнерскийОни говорят, что делают лучшие бургеры в России за три минуты
В Краснодаре открывается Black Star Burger
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.