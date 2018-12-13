В Новороссийске нашли мертвого мужчину в подъезде многоэтажки

Краснодарский край

Распечатать

Жители Новороссийска 12 декабря обнаружили в подъезде жилого дома тело мужчины

Мертвого мужчину обнаружили жильцы дома на улице Конституции. Он лежал на лестничной площадке, рядом с ним находились два использованных шприца. 

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшего. Им оказался 47-летний местный житель, который не жил в доме, где нашли его тело.

Руководитель следственного отдела по Новороссийску Сергей Фомин рассказал «Нашей газете Новороссийск», что погибший ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Правоохранители проводят проверку, чтобы установить, где мужчина приобрел наркотики.

Наркотики Новороссийск Следственный комитет смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Путин заявил, что доволен выбором своей профессии
Больным гепатитом С и ВИЧ хотят разрешить усыновлять детей в России
Житель Ставрополья заставлял 15-летнего пасынка принимать наркотики
В Новороссийске нашли мертвого мужчину в подъезде многоэтажки
В Краснодаре на три ночи изменят несколько трамвайных маршрутов
Роспотребнадзор сообщил о всплеске заболеваемости корью на Кубани

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале