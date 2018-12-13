Фильм краснодарского режиссера Баженовой получил две премии на «Артдокфесте»

Краснодарский край, Вся Россия

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На международном фестивале авторского документального кино «Артдокфест» фильм краснодарского режиссера Татьяны Баженовой получил две премии

Фильм «Дело Шери» получил специальный приз жюри «Артдоксеть». Также эта лента победила в зрительском голосовании, сообщается на сайте фестиваля.

Действие фильма происходит в 2009 году. В картине рассказывается о двух молодых людях — приверженцах готической субкультуры. Их осудили за каннибализм и спланированное жестокое убийство. Однако молодые люди утверждали, что обвинения ложные, а в уголовном деле отсутствуют вещественные доказательства. Режиссер фильма получила материалы уголовного дела и представила альтернативную версию этой истории.

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Баженова написала в своем фейсбуке, что у фильма не было бюджета, съемки организовали на безвозмездной основе. При этом ленту удалось перевести на английский язык и получить профессиональные консультации психиатра и адвоката при подготовке съемок.

Гран-при «Артдоксеть» присудили картине Андрея Лошака «Возраст несогласия». Это пятисерийный фильм, герои которого — молодые люди из региональных штабов Алексея Навального, которые столкнулись с реальностью российской политики. В одной из серий показана акция протеста, которая проходила в Краснодаре.

«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино, учрежденный в 2007 году. Президент фестиваля — член Российской академии телевидения ТЭФИ, член Российской киноакадемии «Ника», кинорежиссер и продюсер Виталий Манский. В этом году мероприятие проходило с 6 по 12 декабря.

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