Фильм краснодарского режиссера Баженовой получил две премии на «Артдокфесте»
На международном фестивале авторского документального кино «Артдокфест» фильм краснодарского режиссера Татьяны Баженовой получил две премии
Фильм «Дело Шери» получил специальный приз жюри «Артдоксеть». Также эта лента победила в зрительском голосовании, сообщается на сайте фестиваля.
Действие фильма происходит в 2009 году. В картине рассказывается о двух молодых людях — приверженцах готической субкультуры. Их осудили за каннибализм и спланированное жестокое убийство. Однако молодые люди утверждали, что обвинения ложные, а в уголовном деле отсутствуют вещественные доказательства. Режиссер фильма получила материалы уголовного дела и представила альтернативную версию этой истории.
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Баженова написала в своем фейсбуке, что у фильма не было бюджета, съемки организовали на безвозмездной основе. При этом ленту удалось перевести на английский язык и получить профессиональные консультации психиатра и адвоката при подготовке съемок.
Гран-при «Артдоксеть» присудили картине Андрея Лошака «Возраст несогласия». Это пятисерийный фильм, герои которого — молодые люди из региональных штабов Алексея Навального, которые столкнулись с реальностью российской политики. В одной из серий показана акция протеста, которая проходила в Краснодаре.
«Артдокфест» — международный фестиваль авторского документального кино, учрежденный в 2007 году. Президент фестиваля — член Российской академии телевидения ТЭФИ, член Российской киноакадемии «Ника», кинорежиссер и продюсер Виталий Манский. В этом году мероприятие проходило с 6 по 12 декабря.
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