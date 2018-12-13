Житель Ставрополья заставлял 15-летнего пасынка принимать наркотики

В Петровском районе Ставропольского края возбудили уголовное дело против местного жителя, который заставлял своего несовершеннолетнего пасынка употреблять наркотики

По версии следствия, с августа по сентябрь 32-летний мужчина принуждал своего пасынка к употреблению наркотиков растительного происхождения и угрожал избить мальчика, если тот откажется. Позже подросток рассказал обо всем матери, которая сообщила в правоохранительные органы.

В отношении 32-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в отношении несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков).