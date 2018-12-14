Кубанцам рассказали, как выбирают компании для проведения капремонта в многоэтажках

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском краевом фонде капитального ремонта многоквартирных домов объяснили, как отбирают подрядчиков для проведения капремонта

Подрядную организацию для выполнения работ по капитальному ремонту выбирают на основании постановления правительства РФ. Отбором подрядных организаций занимается департамент строительства Краснодарского края, формирующий реестр квалифицированных подрядных организаций.

Для проведения работ по капитальному ремонту проводятся аукционы в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок и на электронной площадке. В них участвуют только подрядчики, включенные в реестр добросовестных подрядных организаций.

С подрядчиком — победителем электронного аукциона (организацией, предложившей наименьшую стоимость работ) подписывается договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД.

Капремонт Краснодарский краевой фонд капремонта
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Задержанный за убийство трех девушек житель Ростова дал признательные показания
Частная компания купила у правительства Ростовской области 43,2% акций ФК «Ростов»
На улице Российской в Краснодаре ограничат движение машин
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
В одной из школ Севастополя на перемене обвалился потолок — СМИ
В Краснодаре врачи спасли 64-летнюю женщину, которой из-за ожирения было трудно ходить

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале