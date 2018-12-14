Кубанцам рассказали, как выбирают компании для проведения капремонта в многоэтажках

В Краснодарском краевом фонде капитального ремонта многоквартирных домов объяснили, как отбирают подрядчиков для проведения капремонта

Подрядную организацию для выполнения работ по капитальному ремонту выбирают на основании постановления правительства РФ. Отбором подрядных организаций занимается департамент строительства Краснодарского края, формирующий реестр квалифицированных подрядных организаций.

Для проведения работ по капитальному ремонту проводятся аукционы в единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок и на электронной площадке. В них участвуют только подрядчики, включенные в реестр добросовестных подрядных организаций.

С подрядчиком — победителем электронного аукциона (организацией, предложившей наименьшую стоимость работ) подписывается договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД.