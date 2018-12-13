Дорогие книги, модные вещи, гаджеты. Маркетологи назвали самые популярные новогодние подарки россиян

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Маркетолог рассказал, какие подарки чаще всего будут дарить россияне на Новый год и сколько денег потратят на них

По словам научного руководителя экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве РФ Николаса Коро, парфюмерия и бытовая техника по-прежнему популярны в России в качестве новогодних подарков. Также жители страны на Новый год покупают продукты модной индустрии, причем часто в качестве подарков для себя. Декоративная косметика третий год подряд теряет спрос.

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В список популярных подарков попали гаджеты и дорогие, трендовые книги. По словам Николаса Коро, такого не было уже более десяти лет. Детям помимо гаджетов и книг обычно дарят сладости, игрушки и одежду.

Россияне готовы потратить на новогодний стол в среднем около 15 тыс. рублей, а сумма затрат на подарки зависит от уровня дохода.

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«Мы проводили исследование в московских университетах. Студенты планируют потратить на подарки в среднем до 4,6 тыс. рублей. У менеджеров среднего или средне-высокого звена этот показатель колеблется в пределах от 19 до 22 тыс. рублей», — рассказал маркетолог RT.

Как писали Юга.ру, россияне на Новый год хотят увеличения заработной платы, карьерный рост, путевку на море и благополучия для родных и близких. 

Новый год Праздники Торговля

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