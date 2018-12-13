Жителям Крыма восстановили свет после аварийного отключения из-за непогоды

Крым

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В Крыму 13 декабря восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды

Во время ремонтных работы были подключены три резервных источника питания. В ликвидации аварии были задействованы 557 человек и 171 машин.

Аварийно-восстановительные работы завершили в 6:48. Свет уже дали потребителям, сообщила пресс-служба Минэнерго России.

Как писали Юга.ру, из-за плохой погоды без света 12 декабря остались около 35 тыс. жителей Крыма. С 00:00 до 5:00 на полуострове шел мокрый снег, ветер усилился до 20 м/с. 

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