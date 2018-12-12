Около 35 тыс. человек остались без света из-за непогоды в Крыму

Из-за плохой погоды около 35 тыс. жителей Крыма остались без электроснабжения 12 декабря

С 00:00 до 5:00 на полуострове шел мокрый снег, ветер усилился до 20 м/с. Из-за этого происходили сбои на электросетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

К утру были отключены шесть воздушных линий электропередачи. Без света остаются 34,8 тыс. человек, сообщили в Минэнерго РФ.

«Работы осложнены ограниченным доступом техники к отдельным объектам по причине отложения мокрого снега и гололедицы», — прокомментировали в пресс-службе «Крымэнерго».

Телефоны горячей линии ГУП РК «Крымэнерго»: 8 (800) 506-00-07 и 8 (978) 993-69-51.