В больнице умер один из пострадавших при взрыве газа в многоэтажке Махачкалы

В Дагестане скончался мужчина, который пострадал при взрыве газа в многоэтажке 29 ноября

Мужчина получил серьезные ожоги и находился в тяжелом состоянии. В Республиканской клинической больнице Дагестана 12 декабря ТАСС сообщили, что состояние еще двух пострадавших — женщины и ребенка — улучшилось.

Как сообщали Юга.ру, в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале пострадали три человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.