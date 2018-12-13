В больнице умер один из пострадавших при взрыве газа в многоэтажке Махачкалы
Дагестан Оксана Васильченко
В Дагестане скончался мужчина, который пострадал при взрыве газа в многоэтажке 29 ноября
Мужчина получил серьезные ожоги и находился в тяжелом состоянии. В Республиканской клинической больнице Дагестана 12 декабря ТАСС сообщили, что состояние еще двух пострадавших — женщины и ребенка — улучшилось.
Как сообщали Юга.ру, в результате взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале пострадали три человека, в том числе ребенок. Их госпитализировали.
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