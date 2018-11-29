Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Махачкале

Дагестан

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В результате взрыва газа в многоэтажном доме в поселке Редукторный в Махачкале пострадали три человека, в том числе ребенок

Газ взорвался на восьмом этаже дома по улице Петра Первого около 19 часов 29 ноября.

По данным минздрава Дагестана, все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У женщины стопроцентный ожог тела, передает РИА «Дагестан».

Взрывная волна выбила окна квартиры, отметили в республиканском МЧС. Подробности происшествия выясняются.

Газ Махачкала
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