Двое взрослых и ребенок пострадали при взрыве газа в многоэтажке в Махачкале

В результате взрыва газа в многоэтажном доме в поселке Редукторный в Махачкале пострадали три человека, в том числе ребенок

Газ взорвался на восьмом этаже дома по улице Петра Первого около 19 часов 29 ноября.

По данным минздрава Дагестана, все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У женщины стопроцентный ожог тела, передает РИА «Дагестан».

Взрывная волна выбила окна квартиры, отметили в республиканском МЧС. Подробности происшествия выясняются.