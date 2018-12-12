В Сочи обследовали царь-дуб возрастом 500-600 лет
В Сочинском национальном парке завершили обследование уникального объекта — дуба-великана, возраст которого, по мнению специалистов, насчитывает порядка 500-600 лет
Дерево расположено на территории Головинского участкового лесничества. Высота его кроны — примерно 25-30 метров, диаметр ствола — около 3,5 метров.
«В урочище Быхоай, на левом берегу речушки Хачунеж (притока реки Шахе) живет этот достопочтеннейший старец — царь-дуб — "тхачех быхоай", как его называют местные жители», — сообщили в пресс-службе нацпарка.
В нацпарке считают, что дуб можно отнести к категории культовых деревьев, поскольку вероятно, что еще со времен средневековья оно являлось объектом поклонения, местом молебнов и жертвоприношений, здесь же проводили и народные собрания жители близлежащих селений.
«Состояние дерева оставляет желать лучшего — внутри ствола обнаружены ядровые гнили, на концах крупных ветвей заметно усыхание снаружи. Дупло с северо-востока ствола, у корней, также не лучшим образом сказывается на здоровье царь-дуба. Судя по размеру этого дупла, когда-то оно являлось волчьим логовом», — рассказали специалисты.
Но несмотря на значительные повреждения, дерево живо, весной оно покрывается густой зеленой листвой. В нацпарке отметили, что этот дуб имеет огромное историко-культурное значение и заслуживает статуса «Памятник живой природы».
Статьи ПартнерскийОни говорят, что делают лучшие бургеры в России за три минуты
В Краснодаре открывается Black Star Burger
Статьи ПартнерскийМалый бизнес обязали установить онлайн-кассы
Когда это нужно сделать и какое устройство выбрать
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.