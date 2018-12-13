Сбербанк обеспечит новогодний фильм «Елки» тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих

Партнерский Вся Россия

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Сбербанк обеспечит тифлокомментариями фильм «Елки Последние», чтобы слабовидящие или незрячие люди смогли его посмотреть

В декабре в России пройдут премьерные показы новогодней комедии «Елки Последние». Сбербанк выступил генеральным партнером кинофраншизы. Чтобы сделать заключительную часть альманаха доступной всем категориям зрителей, для незрячих и слабовидящих людей Сбербанк обеспечит фильм «Елки Последние» тифлокомментариями, которые будут доступны в мобильном приложении «Искусство.Вслух».

Показы для незрячих и слабовидящих стартуют во всех кинотеатрах страны с 27 декабря 2018 года.

«Сбербанк уделяет особое внимание людям с ограниченными возможностями и делает доступными свои сервисы для всех. Партнерство с кинолентой "Елки Последние" — это очередной проект, благодаря которому мы дарим праздничное настроение и новые эмоции людям, которые не могли в полной мере наслаждаться искусством и культурой, и делаем очередной шаг в развитии инклюзивной среды», — рассказал управляющий краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко.

«Я очень рад, что незрячие люди имеют возможность стать участниками кинематографической жизни. Благодаря команде увлеченных людей из Сбербанка, которые делают многое для развития инклюзивной среды, незрячие люди могут слушать тифлокомментированные фильмы и получать зрительские эмоции наравне со всеми», — добавил генеральный продюсер фильма «Елки Последние» и создатель кинофраншизы «Елки» Тимур Бекмамбетов.

«Искусство.вслух» — это мобильное приложение с тифлокомментариями, которое помогает интегрировать в культурную жизнь незрячих и слабовидящих людей, каких в России более 1 млн человек.

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