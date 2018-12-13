Кубанцам рассказали о сроках и очередности проведения капремонта в многоэтажках

В Краснодарском краевом фонде капитального ремонта многоквартирных домов рассказали сроках проведения ремонтных работ

Капитальный ремонт общего имущества дома должны проводить по единой региональной программе, утвержденной постановлением губернатора Краснодарского края. Программу могут менять каждый год: включать в нее введенные в эксплуатацию многоэтажки и исключать аварийные дома, а также здания, подлежащие сносу или реконструкции. При необходимости специалисты корректируют информацию по уже включенным многоэтажкам.

Программа предусматривает виды работ для каждого дома и плановые (трехлетние) периоды их проведения, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Основные критерии очередности — это дата постройки дома и последнего проведения капремонта. На основании данных по каждой многоэтажке рассчитывают степень потребности в проведении ремонта. После этого устанавливают сроки проведения работ.

Конкретный год проведения капремонта указывают в ежегодном плане реализации региональной программы. Затем план утверждает краевое министерство ТЭК и ЖКХ.

Фонд капитального ремонта дома формируется за счет взносов собственников. Если у фонда не хватает денег, региональный оператор предоставляет недостающую сумму из фондов других многоквартирных домов. Однако фонд должен потом вернуть средства. Это допустимо в случае, если многоэтажки находятся в пределах одного городского округа или района.