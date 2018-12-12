Спасатели ищут мужчину, которого смыло в море при крушении яхты в Геленджике

Краснодарский край

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В Геленджике 12 декабря спасатели ищут мужчину с перевернувшейся яхты, которого волной унесло в открытое море

Как уточнили в пресс-службе Южного СУТ СК России, трех из пяти пассажиров после опрокидывания яхты волной смыло в море. Двое из них самостоятельно доплыли до берега, еще одного мужчину ищут спасатели, его местонахождение неизвестно.

Следователи опрашивают пассажиров судна, установливают все обстоятельства произошедшего.

Как писали Юга.ру, из-за сильного шторма ночью 12 декабря в бухте Геленджика перевернулась яхта. Ранее сообщалось, что на борту было пять человек, никто из них не пострадал.

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