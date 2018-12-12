Яхта с людьми перевернулась из-за шторма в Геленджике

Краснодарский край

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В Геленджике из-за непогоды ночью 12 декабря перевернулась яхта, на которой было пять человек

Около 1:40 в акватории Геленджикской бухты в 10-15 метрах от берега нашли перевернутую яхту «Вега», в это время в море был шторм. На борту судна находилось пять человек, никто не пострадал.

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Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, до вечера 12 декабря на Кубани будет действовать экстренное предупреждение по непогоде. В регионе прогнозируют сильные дожди с мокрым снегом, ветер до 27 м/с, тягуны в море, сход оползней и лавиноопасность в горах.

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