Яхта с людьми перевернулась из-за шторма в Геленджике

В Геленджике из-за непогоды ночью 12 декабря перевернулась яхта, на которой было пять человек

Около 1:40 в акватории Геленджикской бухты в 10-15 метрах от берега нашли перевернутую яхту «Вега», в это время в море был шторм. На борту судна находилось пять человек, никто не пострадал.

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Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.