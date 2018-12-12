Дорогостоящие препараты для химиотерапии включили в перечень жизненно необходимых лекарств
Помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек сообщил, что современные и дорогостоящие препараты для химиотерапии добавили в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)
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Флек отметил, что эти препараты предназначены для онкологических пациентов. Лекарства добавили в перечень ЖНВЛП в рамках утвержденной 10 декабря программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019-2021 годы.
По словам Флека, в целом власти пропорционально увеличили все финансирование препаратов из списка ЖНВЛП. На лекарственное обеспечение направят 70 млрд рублей, отдельно будет мониториться движение этих средств, чтобы они были потрачены только на лекарства, сообщает ТАСС.
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