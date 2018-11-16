Россия к 2021 году планирует перейти на электронные рецепты

До конца 2020 года в регионах России внедрят информационные системы обеспечения лекарствами

Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по лекарственному обеспечению, которое проводит в Петербурге президент РФ.

«Минздравом разработаны единые требования к региональным информационным системам, в том числе в управлении льготным лекарственным обеспечением. Их внедрение позволит всем регионам перейти на единый формат обмена информацией, актуализировать распределение закупленных препаратов в медицинской и аптечной сети, на складах, перейти на электронные рецепты и персонализировать доведение необходимого лекарства до каждого пациента. Эта работа будет завершена до конца 2020 года», — цитирует Скворцова ТАСС.

Она добавила, что параллельно региональные информационные системы будут подключать к единой информационной государственной системе в сфере здравоохранения. В дальнейшем региональные системы планируется интегрировать и с системой по госзакупкам лекарств.

Скворцову поддержала и вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс». По ее словам, в России необходимо наладить электронное взаимодействие между медучреждениями и аптеками. Иначе, отметила она, выстроить лекарственное обеспечение и качественное обслуживание не получится.

«Этот период времени, два-три года — мы должны использовать на изменение законодательства и выстраивание новой инфраструктуры, в основе которой лежат, в том числе, электронные рецепты. Важно, чтобы было выстроено взаимодействие в режиме онлайн между лечебным учреждением, которое выписывает рецепт, и аптекой», — цитирует Голикову.

Также на совещании рассматривался вопрос создания единого перечня жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), так как их количество в регионах расходится.

«Мы считаем и уверены в этом абсолютно, что во всех субъектах РФ в амбулаторном сегменте должны действовать одинаковые перечни жизненно важных препаратов, которые утверждены на федеральном уровне и цены на которые регулируются», — подчеркнула вице-премьер.

Совещание было организовано после скандала с обнаружением на Центральной городской фармбазе Петербурга, где хранятся лекарства для льготников, более 150 тыс. препаратов с истекшим сроком годности. Сумма ущерба бюджету составляет более 330 млн рублей. Городской комитет по здравоохранению утверждает, что их вины тут нет — излишки формировались на протяжении десятилетия из-за пациентов, которые по той или иной причине отказались от препаратов, выписанных ранее.