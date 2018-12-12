Подозреваемый в убийстве женщины и ее матери в Новокубанском районе задержан на Дону

Краснодарский край, Ростовская область

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На ростовском вокзале полицейские ночью 12 декабря задержали подозреваемого в убийстве двух женщин в Новокубанском районе

Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и МВД России по Новокубанскому району по горячим следам установили личность подозреваемого и его предположительное местонахождение.

По ориентировке сотрудники ППС Ростова задержали на автовокзале 56-летнего мужчину и доставили его в отдел полиции Новокубанска, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, утром 11 декабря в поселке Восход нашли тела пожилой женщины и ее дочери.

Новокубанский район Полиция Ростов-на-Дону Убийство
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Подозреваемый в убийстве женщины и ее матери в Новокубанском районе задержан на Дону

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