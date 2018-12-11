Тела пенсионерки и ее дочери нашли в Новокубанском районе
Тела пожилой женщины и ее дочери 11 декабря нашли в поселке Восход Краснодарского края
По данным следствия, тела 55-летней женщины с ножевыми ранениями и ее 81-летней матери с черепно-мозговой травмой нашли днем в их доме.
По факту обнаружения тел с признаками насильственной смерти возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц).
Следователь вместе с криминалистом осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства дела, также в розыск объявили супруга погибшей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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