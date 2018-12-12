Жителя Северной Осетии будут судить за незаконную перевозку 3 тонн спирта в Адыгею
Жителя Республики Северная Осетия — Алания будут судить за попытку провезти в Адыгею более 3 тонн спиртосодержащей жидкости
Грузовой автомобиль остановили на посту прохождения весового контроля на участке дороги Энем — Бжедугхабль. Во время проверки правоохранители установили превышение допустимой разрешенной массы машины.
«С помощью прибывшей следственно-оперативной группы выяснилось, что автомобиль имел тайник, в котором находилось более 3 тонн спиртосодержащей жидкости», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Адыгее.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере), предусматривающей до трех лет лишения свободы.
Расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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