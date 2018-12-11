В Ростовской области заключили под стражу подростков, убивших девушку за отказ заниматься сексом

В Миллерово Ростовской области 11 декабря заключили под стражу подростков, которые убили 28-летнюю девушку за отказ заняться с ними сексом

По ходатайству следователя суд заключил под стражу 15-летнего и 16-летнего парней, пишет СУ СК РФ по Ростовской области.

В отношении подростков возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Как сообщали Юга.ру, 8 декабря в Миллерово нашли тело 28-летней местной жительницы. Позже по подозрению в убийстве задержали двоих подростков. Выяснилось, что компания приехала в лесополосу на окраине города и начала выпивать. Парни предложили девушке заняться сексом, но она отказалась. Тогда молодые люди задушили ее ремнем и скрылись.