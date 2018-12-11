У волонтера краснодарского отделения штаба Навального провели обыски по делу о запрещенной «Артподготовке»

В Краснодаре 11 декабря провели обыски у волонтера отделения штаба Навального Виталия Вотановского

Об этом сообщили на странице штаба в фейсбуке.

«Сегодня утром в доме волонтера Виталия Вотановского прошел обыск. Для этого было задействовано пять сотрудников полиции, двое из которых были с автоматами. С обыском пришли в 6:00. При этом все действо продлилось меньше часа», — говорится в сообщении штаба.

Информацию об обысках подтвердил порталу Юга.ру адвокат Михаил Беньяш. Он пояснил, что обыски прошли по делу «Артподготовки» (движение признано экстремистским в РФ). Адвокат отметил, что правоохранители искали оружие и информационные носители, но ничего не нашли. По его словам, Вотановский не был причастен к экстремистскому движению. Беньяш уточнил, что обыски прошли еще у нескольких волонтеров.