Кубанцам рассказали, как формируется размер взносов на капремонт

Жителям Краснодарского края рассказали, как определяется размер взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома

Размер взноса на капремонт общего имущества в многоэтажке определяется, исходя из занимаемой общей площади помещения. Минимальный размер взноса устанавливают ежегодно до 1 января.

На 2014–2015 годах тариф был равен 70% от размера федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц. Он составлял 5 рублей 32 копейки на 1 кв. метр, сообщили в пресс-службе «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД».

В 2016 году размер взноса остался без изменений. Минимальный тариф определялся, исходя из удельной стоимости капремонта каждого типа многоквартирных домов, а также из срока реализации региональной программы, установленного краевым законом.

В 2017 и 2018 годах размеры тарифа на капитальный ремонт были утверждены приказами министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на уровне 5 рублей 32 копеек.