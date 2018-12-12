Кубанцам рассказали, как формируется размер взносов на капремонт

Партнерский Краснодарский край

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Жителям Краснодарского края рассказали, как определяется размер взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома

Размер взноса на капремонт общего имущества в многоэтажке определяется, исходя из занимаемой общей площади помещения. Минимальный размер взноса устанавливают ежегодно до 1 января.

На 2014–2015 годах тариф был равен 70% от размера федерального стандарта стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц. Он составлял 5 рублей 32 копейки на 1 кв. метр, сообщили в пресс-службе «Краснодарского краевого фонда капитального ремонта МКД».

В 2016 году размер взноса остался без изменений. Минимальный тариф определялся, исходя из удельной стоимости капремонта каждого типа многоквартирных домов, а также из срока реализации региональной программы, установленного краевым законом.

В 2017 и 2018 годах размеры тарифа на капитальный ремонт были утверждены приказами министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края на уровне 5 рублей 32 копеек.

Жилье Капремонт Краснодарский краевой фонд капремонта
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