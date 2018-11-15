В ЗСК поступил проект краевого бюджета на 2019 год

В Законодательном собрании Краснодарского края приступили к обсуждению бюджета на 2019 год

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко сообщил, что проект закона «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» сейчас детально изучают в профильных комитетах. Затем документ обсудят на публичных слушаниях. После этого его вынесут на парламентские слушания, сообщили 15 ноября в пресс-службе ЗСК.

По словам главы кубанского парламента, также рассмотрят проект бюджета территориального Фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края. Парламентарии обсудят проект «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года» и проект «Индикативного плана социально-экономического развития Краснодарского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

«Уже можно говорить о том, что бюджет составлен с превышением доходной части над расходной. Доходы края на 2019 год запланированы в 229,6 млрд рублей, расходы — 229,4 млрд рублей. По-прежнему, основными доходными источниками остаются налоги, среди которых налог на доходы физлиц, прибыль организаций, транспортный и имущественный налоги, а также налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, и акцизы. А это формирует почти 97% собственных налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета», — сказал Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК пояснил, что на следующий год объем собственных доходов запланировали с превышением более чем на 8% первоначально утвержденного объема этого финансового года. Он отметил, что до 70% бюджетных ассигнований направят в социально-культурную сферу. На финансирование госпрограмм социальной сферы в следующем году предусмотрено более 160 млрд рублей.

«В приоритете — сохранение всех принятых ранее мер социальной поддержки граждан, развитие отраслей образования и здравоохранения. Значительные объемы бюджетных средств пойдут на капитальный ремонт медучреждений, школ, дошкольных учреждений, закупку медоборудования, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей. Заложены средства на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи», — пояснил парламентарий.

Юрий Бурлачко уточнил, что с 1 января 2019 года предусмотрено повышение оплаты труда на 5% работникам бюджетных учреждений края. В целом, в следующем году планируется финансирование 26 государственных программ. Среди них программы «Развитие сельского хозяйства», «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», «Развитие культуры». На их исполнение предполагается направить более 218 млрд рублей.

«Параметры бюджета могут колебаться в зависимости от федеральных трансфертов и динамики собираемости налогов. Все это может менять приведенные выше цифры. Но мы надеемся, что изменения будут происходить в сторону их увеличения», — добавил глава ЗСК.