В Ростове осудили бывшего военного, который два года шпионил в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд 11 декабря вынес приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота Леониду Пархоменко

Как сообщали Юга.ру, сотрудники ФСБ задержали Леонида Пархоменко в ноябре 2016 года в Севастополе. По версии следствия, с декабря 2003 по декабрь 2005 года он собирал сведения о деятельности Черноморского флота по заданию Минобороны Украины и за деньги выдавал их службам иностранного государства.

В 2005 году Пархоменко был уволен в запас. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

В октябре 2018-го дело передали в суд, оно слушалось в закрытом режиме. На заседании Пархоменко не признал себя виновным в госизмене.