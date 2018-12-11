В Ростове осудили бывшего военного, который два года шпионил в пользу Украины
Северо-Кавказский окружной военный суд 11 декабря вынес приговор бывшему военнослужащему Черноморского флота Леониду Пархоменко
Как сообщали Юга.ру, сотрудники ФСБ задержали Леонида Пархоменко в ноябре 2016 года в Севастополе. По версии следствия, с декабря 2003 по декабрь 2005 года он собирал сведения о деятельности Черноморского флота по заданию Минобороны Украины и за деньги выдавал их службам иностранного государства.
В 2005 году Пархоменко был уволен в запас. Против него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
В октябре 2018-го дело передали в суд, оно слушалось в закрытом режиме. На заседании Пархоменко не признал себя виновным в госизмене.
Северо-Кавказский окружной военный суд 11 декабря признал бывшего военнослужащего виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима, а также лишил звания капитана второго ранга запаса, передает РИА «Новости».
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