Власти России собираются следить за операциями граждан по картам иностранных банков

Вся Россия, В мире

Распечатать

В России планируют обязать банки отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств

Комитет Госдумы по финансовому рынку 11 декабря планирует рассмотреть поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые расширят список операций, подлежащих обязательному контролю.

Читайте также:

В предложенных нововведениях предлагается проверять операции по снятию наличных с карт иностранных банков. Список государств определит Росфинмониторинг. 

Информацию о подозрительных операциях банк должен будет передать в Росфинмониторинг в течение трех дней. Кредитные организации должны сообщить дату и место снятия наличных, а также сумму, название иностранного банка, номер карты и данные о ее владельце.

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Если комитет Думы по финансовому рынку поддержит проект и депутаты примут поправки в весеннюю или осеннюю сессию, новые правила начнут действовать в 2019 году, пишет «Российская газета».

Банки Деньги карты Финансы
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани двое детей пострадали в ДТП с пьяным водителем
Власти России собираются следить за операциями граждан по картам иностранных банков
В зимние каникулы глинтвейн в горах Сочи будут продавать по фиксированной цене
Бывшего замглавы УФСИН по Кабардино-Балкарии осудили за мошенничество по контракту на консервирование капусты
В Каневском районе пропал без вести 17-летний студент
Financial Times сообщила о возможной продаже «Альфа-банка» ВТБ и UniCredit. В банке говорят, что это ложные слухи

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале