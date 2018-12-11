Власти России собираются следить за операциями граждан по картам иностранных банков

В России планируют обязать банки отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств

Комитет Госдумы по финансовому рынку 11 декабря планирует рассмотреть поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые расширят список операций, подлежащих обязательному контролю.

В предложенных нововведениях предлагается проверять операции по снятию наличных с карт иностранных банков. Список государств определит Росфинмониторинг.

Информацию о подозрительных операциях банк должен будет передать в Росфинмониторинг в течение трех дней. Кредитные организации должны сообщить дату и место снятия наличных, а также сумму, название иностранного банка, номер карты и данные о ее владельце.

Госдума приняла законопроект в первом чтении. Если комитет Думы по финансовому рынку поддержит проект и депутаты примут поправки в весеннюю или осеннюю сессию, новые правила начнут действовать в 2019 году, пишет «Российская газета».