Министр строительства и архитектуры Крыма уволился

В Крыму уволился министр строительства и архитектуры Сергей Кононов

Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов сообщил, что Кононов ушел с поста в связи с предстоящей масштабной реструктуризацией министерства.

По его словам, минстрой планируют объединить со службой капитального строительства Крыма. Это необходимо для осуществления более продуктивной работы ведомств и решения новых задач.

Кононов был министром строительства республики с октября 2014 года, сообщает 10 декабря ТАСС со ссылкой на управление информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи республики.