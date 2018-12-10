Министр строительства и архитектуры Крыма уволился

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В Крыму уволился министр строительства и архитектуры Сергей Кононов

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Он написал заявление на увольнение по собственному желанию. Вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов сообщил, что Кононов ушел с поста в связи с предстоящей масштабной реструктуризацией министерства.

По его словам, минстрой планируют объединить со службой капитального строительства Крыма. Это необходимо для осуществления более продуктивной работы ведомств и решения новых задач.

Кононов был министром строительства республики с октября 2014 года, сообщает 10 декабря ТАСС со ссылкой на управление информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи республики.

Как писали Юга.ру, ранее в отставку ушел министр ЖКХ Крыма. 

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