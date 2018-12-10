Пожар на площади 800 кв. метров потушили спасатели Ставрополья

В Зеленокумске Ставропольского края 10 декабря произошел крупный пожар на заброшенном складе

В 13:07 сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на улице Мельничной загорелся заброшенный неэксплуатируемый склад. Пламя распространилось на площади 800 кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

В 14:20 пожар локализовали, открытое горение удалось ликвидировать в 14:41. На месте происшествия работают спасатели до полной ликвидации пожара.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.