Пожар на площади 800 кв. метров потушили спасатели Ставрополья

Ставропольский край

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В Зеленокумске Ставропольского края 10 декабря произошел крупный пожар на заброшенном складе

В 13:07 сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на улице Мельничной загорелся заброшенный неэксплуатируемый склад. Пламя распространилось на площади 800 кв. метров. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. 

В 14:20 пожар локализовали, открытое горение удалось ликвидировать в 14:41. На месте происшествия работают спасатели до полной ликвидации пожара.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, утром 10 декабря в поселке Горячеводском сгорел павильон хозтоваров площадью 100 кв. метров. 

МЧС Пожары
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