Павильон хозтоваров сгорел на Ставрополье

В поселке Горячеводском утром 10 декабря произошел пожар площадью 100 кв. метров

В 8:19 спасатели получили сообщение о пожаре в ООО «Торговый центр — А». Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит павильон хозяйственных товаров. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

К 10:15 пожар полностью потушили.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.