Павильон хозтоваров сгорел на Ставрополье
Ставропольский край Ксения Мареич
В поселке Горячеводском утром 10 декабря произошел пожар площадью 100 кв. метров
В 8:19 спасатели получили сообщение о пожаре в ООО «Торговый центр — А». Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит павильон хозяйственных товаров. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.
К 10:15 пожар полностью потушили.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Как писали Юга.ру, 9 декабря во время пожара в Ставрополе взорвался баллон, пострадали трое спасателей.
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