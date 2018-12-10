Павильон хозтоваров сгорел на Ставрополье

Ставропольский край

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В поселке Горячеводском утром 10 декабря произошел пожар площадью 100 кв. метров

В 8:19 спасатели получили сообщение о пожаре в ООО «Торговый центр — А». Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горит павильон хозяйственных товаров. Площадь возгорания составила 100 кв. метров.

К 10:15 пожар полностью потушили.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, 9 декабря во время пожара в Ставрополе взорвался баллон, пострадали трое спасателей.

МЧС Пожары
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