«Страна Медведия» в «Сочи Парке» подготовила новогоднее шоу для детей

С 22 декабря в развлекательном комплексе «Сочи Парка» «Страна Медведия» начнутся новогодние представления для детей дошкольного и младшего школьного возраста

«Маленьких гостей ждет знакомство с загадочным персонажем по имени Туман, разные игры, хороводы вокруг пушистой елки, песни и танцы, и в конце все увидят, в чем же магия волшебного новогоднего кристалла», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

В новой интерактивной постановке «Волшебный кристалл» ребята станут участниками новогоднего действа.

После интерактивного шоу гости смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, каждый ребенок получит в подарок сладости и возможность развлекаться в «Стране Медведии» еще два часа.

Елки будут проходить ежедневно с 22 декабря до 8 января. Один билет действителен для ребенка до 12 лет и сопровождающего взрослого.

Подробности можно узнать по телефону +7 (928) 447-97-98 или на сайте sochipark.ru.

«Страна Медведия» — это детский развлекательный центр с игровой площадкой, комнатами для проведения детских праздников, сувенирным магазином и семейным рестораном «Сытый Мишка». По новым правилам, дети с пяти лет могут оставаться в развлекательном центре самостоятельно, без родителей, под присмотром сотрудников «Сочи Парка».