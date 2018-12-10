«Страна Медведия» в «Сочи Парке» подготовила новогоднее шоу для детей
С 22 декабря в развлекательном комплексе «Сочи Парка» «Страна Медведия» начнутся новогодние представления для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Маленьких гостей ждет знакомство с загадочным персонажем по имени Туман, разные игры, хороводы вокруг пушистой елки, песни и танцы, и в конце все увидят, в чем же магия волшебного новогоднего кристалла», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».
В новой интерактивной постановке «Волшебный кристалл» ребята станут участниками новогоднего действа.
После интерактивного шоу гости смогут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, каждый ребенок получит в подарок сладости и возможность развлекаться в «Стране Медведии» еще два часа.
Елки будут проходить ежедневно с 22 декабря до 8 января. Один билет действителен для ребенка до 12 лет и сопровождающего взрослого.
Подробности можно узнать по телефону +7 (928) 447-97-98 или на сайте sochipark.ru.
«Страна Медведия» — это детский развлекательный центр с игровой площадкой, комнатами для проведения детских праздников, сувенирным магазином и семейным рестораном «Сытый Мишка». По новым правилам, дети с пяти лет могут оставаться в развлекательном центре самостоятельно, без родителей, под присмотром сотрудников «Сочи Парка».
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