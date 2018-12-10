Во время пожара в Ставрополе взорвался баллон. Пострадали трое спасателей
В Ставрополе 9 декабря трое спасателей пострадали при взрыве газового баллона во время пожара
В 21:40 пожарные получили сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе «Авиатор» на улице Ленина.
Когда спасатели подавали ствол на тушение огня, взорвался газовый баллон, который находился в гараже. В результате пострадали трое пожарных, их госпитализировали в городскую больницу № 4.
Площадь пожара составила 24 кв. метра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Глава пресс-службы ведомства Олег Дегтярев рассказал агентству «Интерфакс-Юг», что пострадавшие спасатели находятся в удовлетворительном состоянии.
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09.12.2018 года в 21-40 в дежурную смену Главного управления поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 (район ГБ №3), гаражно-строительного кооператива «АВИАТОР». Площадь пожара 24 квадратных метра. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России. При подаче ствола на тушение пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в гараже. В результате взрыва пострадало трое пожарных, которые госпитализированы в 4-ю городскую больницу краевого центра. #СТАВРОПОЛЬ #мчс #пожарные
Интервью с Саидой Сиражудиновой
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