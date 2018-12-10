Во время пожара в Ставрополе взорвался баллон. Пострадали трое спасателей

В Ставрополе 9 декабря трое спасателей пострадали при взрыве газового баллона во время пожара

В 21:40 пожарные получили сообщение о пожаре в гаражно-строительном кооперативе «Авиатор» на улице Ленина.

Когда спасатели подавали ствол на тушение огня, взорвался газовый баллон, который находился в гараже. В результате пострадали трое пожарных, их госпитализировали в городскую больницу № 4.

Площадь пожара составила 24 кв. метра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.