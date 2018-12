Во время пожара в Ставрополе взорвался баллон. Пострадали трое спасателей

View this post on Instagram

09.12.2018 года в 21-40 в дежурную смену Главного управления поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 (район ГБ №3), гаражно-строительного кооператива «АВИАТОР». Площадь пожара 24 квадратных метра. Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России. При подаче ствола на тушение пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в гараже. В результате взрыва пострадало трое пожарных, которые госпитализированы в 4-ю городскую больницу краевого центра. #СТАВРОПОЛЬ #мчс #пожарные