В Краснодаре задержали пенсионера с поддельным удостоверением судьи

Краснодарский край

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Полиция Краснодара задержала 58-летнего мужчину, который предъявил сотрудникам правоохранительных органов поддельное удостоверение судьи

Сотрудники ДПС остановили иномарку, за рулем которой находился 58-летний уроженец сопредельной республики, чтобы проверить, выполняет ли водитель требования ГОСТа при тонировке машины. Мужчина предъявил инспектору удостоверение судьи.

В отношении приезжего составили административный материал по ч. 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств).

Во время проверки правоохранители направили в судебные органы запросы о подлинности предъявленного удостоверения судьи. Экспертиза установила, что документ ненастоящий. Мужчина пояснил, что купил удостоверение на авторынке.

В отношении приезжего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (Использование заведомо подложного документа), ему грозит до шести месяцев ареста. Задержанный находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. 

Краснодар Полиция Фальсификации
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