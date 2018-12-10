Такси с пассажирами врезалось в дерево и перевернулось возле Минвод

Ставропольский край

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Возле Минеральных Вод 9 декабря машина такси с пассажирами слетела с дороги и перевернулась

Авария произошла на трассе «Кавказ» в 2:30. По предварительным данным, 43-летний житель Дагестана за рулем автомобиля Lada Granta ехал из Пятигорска в Минеральные Воды, превысил скорость и съехал на обочину. Там машина врезалась в дерево и перевернулась.


В результате ДТП водителя с контузией головного мозга доставили в реанимацию. Ушибы и многочисленные травмы получили 33-летний и 31-летняя пассажиры.


Предположительно, водитель такси был за рулем уставший либо заснул. За последние два года он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ГИБДД ДТП Пятигорск
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