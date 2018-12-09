За автором доклада об «убийствах чести» следили в Москве

Исследовательница «Правовой инициативы» Саида Сиражудинова заметила за собой слежку в Москве

Это произошло после того, как Сиражудинова задала вопрос об «убийствах чести» муфтию Чечни на Общероссийском гражданском форуме, рассказала «Медиазоне» представитель «Правовой инициативы» Ксения Бабич.

По ее словам, утром 9 декабря они вместе с Сиражудиновой шли из офиса до метро. Внутри исследовательница заметила молодого человека, который шел за ней от офиса. Он ехал в одном вагоне с женщиной и выходил вместе с ней на одних и тех же остановках. Автор доклада вышла из вагона за секунду до закрытия дверей и смогла от него оторваться.

Предположительно, преследователь был невысоким чеченцем или дагестанцем с бородой. На нем была полосатая шапка, темная куртка, джинсы и черные ботинки. Этот человек вряд ли оказался рядом с Сиражудиновой из-за длительности и сложности ее маршрута.

Как сообщали Юга.ру, проект «Правовая инициатива» выпустил доклад об «убийствах чести», рассказывающий об убийствах женщин в республиках Северного Кавказа.