В Краснодарском крае в ДТП сгорела иномарка

Краснодарский край

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На трассе Горячий Ключ — Джубга вечером 8 декабря произошло ДТП, в котором загорелся автомобиль

На трассе Горячий Ключ — Сочи около 18:00 в лобовую столкнулись два автомобиля. После удара один из них загорелся, сообщили в прес-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в 18:09, однако приехали лишь в 18:30. Расстояние от ближайшей пожарно-спасательной части до места ДТП — более 40 км. Машина успела выгореть.

Как сообщали Юга.ру, в Курганинском районе 9 декабря произошло ДТП с пятью жертвами.

 

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