На Кубани в ДТП погибли три человека, двое подростков пострадали

В Курганинском районе 9 декабря произошло ДТП с пятью жертвами

Авария произошла в 19:15 на 78-м км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.

По предварительным данным, водитель легковушки Mercedes-Benz пытался обогнать машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, после столкнулся с грузовиком ГАЗ.

В результате погиб 50-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Еще две пассажирки 12 и 15 лет получили травмы и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.