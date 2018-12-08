На Кубани в ДТП погибли три человека, двое подростков пострадали
Краснодарский край Ксения Мареич
В Курганинском районе 9 декабря произошло ДТП с пятью жертвами
Авария произошла в 19:15 на 78-м км автодороги Усть-Лабинск — Лабинск — Упорная.
По предварительным данным, водитель легковушки Mercedes-Benz пытался обогнать машину, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN, после столкнулся с грузовиком ГАЗ.
В результате погиб 50-летний водитель легковушки и двое его пассажиров. Еще две пассажирки 12 и 15 лет получили травмы и были госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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