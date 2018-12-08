В Дагестане двое подростков убили 71-летнюю женщину

Дагестан

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Двух 17-летних парней подозревают в убийстве 71-летней жительницы села Новокаякент Каякентского района

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 1 декабря в ее квартире. По подозрению в совершении преступления 6 декабря задержали двоих жителей города Изербаш.

По версии следствия, они убили пенсионерку, а также похитили ее мобильные телефоны, ноутбук и банковскую карту.

Против парней возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.

Как писали Юга.ру, на Кубани в ноябре задержали мужчину, подозреваемого в убийстве четырех человек в Гулькевичском районе. 

Следственный комитет смерть Убийство
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