В Дагестане двое подростков убили 71-летнюю женщину

Двух 17-летних парней подозревают в убийстве 71-летней жительницы села Новокаякент Каякентского района

Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 1 декабря в ее квартире. По подозрению в совершении преступления 6 декабря задержали двоих жителей города Изербаш.

По версии следствия, они убили пенсионерку, а также похитили ее мобильные телефоны, ноутбук и банковскую карту.

Против парней возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Дагестану.