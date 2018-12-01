В Гулькевичском районе в частном доме зарезали четверых человек

В селе Отрадо-Кубанском Гулькевичского района 1 декабря задержали подозреваемого в убийстве четырех человек

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру сообщили, что в одном из домов нашли тела четырех человек с колото-резаными ранениями тела: 42-летний местный житель, его 46-летняя сожительница и двое мужчин 36 и 48 лет.

По версии следствия, сожители арендовали дом. Последние несколько дней они там выпивали с тремя знакомыми. 1 декабря произошел конфликт между 30-летним мужчиной и его четырьмя собутыльниками. Во время ссоры мужчина поочередно нанес оппонентам ножевые ранения шеи и грудной клетки, после чего скрылся. Погибших нашел сосед, он же сообщил в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Рассматривается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.