В Дагестане пассажирский автобус пытался объехать ДТП и насмерть сбил человека

Дагестан

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В Дербентском районе Дагестана 8 декабря произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса

Авария произошла в 13:00 возле села Сабнова в Дербентском районе. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. Водитель ехавшего навстречу пассажирского автобуса пытался объехать место ДТП сбил водителя «Газели», который стоял возле заправки.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Также в результате аварии оказались повреждены опорные столбы автозаправки, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Дагестану.

Как писали Юга.ру, 4 декабря в Новороссийске у автобуса отказали тормоза, и он врезался в два грузовика и легковушку. 

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